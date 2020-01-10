Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Мар'їнки та Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, противник вночі майже годину обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї захисників Мар'їнки.

Крім того, ворожий обстріл такої ж тривалості був зафіксований вранці поблизу Оріхового. Тут окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка

"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.