Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Мар'їнки та Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, противник вночі майже годину обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї захисників Мар'їнки.
Крім того, ворожий обстріл такої ж тривалості був зафіксований вранці поблизу Оріхового. Тут окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.
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"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.