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10.01.20 13:56

Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом (оновлено)

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію на запобіжний захід музиканту і військовослужбовцю Андрію Антоненку, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

"Рішення слідчого судді Печерського району Києва, яким задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Антоненка і застосований до Антоненка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого залишити без зміни. Апеляційну скаргу захисника Галенченка залишити без задоволення. Клопотання про взяття Антоненка на поруки залишити без задоволення. Рішення Апеляційного суду Києва є остаточним і оскарженню не підлягає", - оголосили судді.

Це рішення суду присутні в залі зустріли криками "Ганьба!", "Продажні судді!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Антоненка читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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