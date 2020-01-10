"Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ із міжвідомчої комісії з розслідування авіакатастрофи в Ірані.

"Другий день перебуваємо на місці катастрофи. Одна група виїхала в центр управління повітряним рухом Ірану, щоб отримати нарешті доступ до запису роботи радіолокаторів. Друга група перебуває на майданчику збору уламків літака. Чи зацікавлений Іран в якісному розслідуванні? Не ясно. Деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збору. На місці катастрофи перебуває натовп різних людей у формі і без форми, сотні людей збирають і забирають фрагменти літака, таке не можна контролювати. Бульдозер скидає фрагменти без будь-якого порядку на звалище деталей, з якого експертам треба витягувати деталі і викладати залишки корпусу. При згрібанні бульдозером неможливо забезпечити збереження деталей, важливих для розуміння ситуації. Було б логічно сфотографувати місце падіння, ідентифікувати частину фрагментів, поступово їх акуратно виносити і викладати. Як довести, наприклад, характер вибуху, якщо на фрагментах корпусу вже зараз можуть бути нові пошкодження, завдані бульдозером? Іранці грамотні освічені люди, вони не можуть це не розуміти", - зазначив член міжвідомчої комісії.

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За його словами українським фахівцям досі не надали фрагменти носової частини лайнера і кабіни пілотів. Немає пасажирських крісел.

"Ми не розуміємо, нам не показують кабіну, тому що вивчають щось самі, чи тому що вона повністю знищена вибухом? На цей момент нам не представили жодного доказу версії, яку висунув спочатку Іран - про технічні причини події", - резюмувало джерело "Цензор.НЕТ".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.