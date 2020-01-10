За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Про це глава митниці повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік нова митниця зібрала в державний бюджет $14,6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018 році. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, році пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації та анексії територій ($18,1 млрд)", - написав він.

Нефедов зазначив, що при цьому митниця зараз працює значно ефективніше, ніж у 2008 за "міцних попередників", коли "податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 цента".

"І це ще без урахування того, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль)", - додав він.

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