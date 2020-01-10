Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду №1155.
Згідно з документом, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника - 86 445 грн, начальника департаменту - 40 341 грн, для прокурора - 28 815 грн.
Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур - 32 273 грн.
Як повідомлялося раніше, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%).
У західних сусідів України – у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії - розмір мінімальної зарплати значно вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.