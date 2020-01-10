Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.01.20 14:41

Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Уряд підвищив оклад Генерального прокурора до 93 648 грн.

Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду №1155.

Згідно з документом, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника - 86 445 грн, начальника департаменту - 40 341 грн, для прокурора - 28 815 грн.

Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур - 32 273 грн.

Дивіться також: Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 01
Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 02
Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 03

Як повідомлялося раніше, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%).

У західних сусідів України – у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії - розмір мінімальної зарплати значно вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100