Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Близько 11:30 до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського виявлено тіла трьох чоловіків. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.

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Фото: сайт поліції

Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Нагадаємо, тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.