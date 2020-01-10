Катастрофа літака в Ірані не має бути політизована, - Фріз наполягає на створенні міжнародної слідчої комісії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила народний депутат Ірина Фріз.

"Мені не подобається, що відбувається політизація цієї трагедії. Україна повинна наполягати на утворенні міжнародної комісії, до якої будуть залучені українські представники. Ми є суб'єктом цього процесу. Наш літак зазнав катастрофи і ми маємо право знати все, що відбувається і робиться слідчою комісією" , - підкреслила нардеп.

Фріз зазначила, що майже відразу від Ірану було повідомлення, що це технічні проблеми літака, потім воно було спростовано. Потім пішли повідомлення від представників Ірану про пошкодження чорних скриньок і про неможливість їх розшифровки.

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За її словами, не виключено, що командир екіпажу подавав сигнали "SOS" після того, як на літак, з точки зору Фріз, був зовнішній вплив.

Крім цього, Фріз зазначила, що для України є неприпустимою можливість передачі чорних скриньок Росії для проведення експертизи.

"Представники Ірану заявили про те, що вони готові передати чорні скриньки якійсь іншій стороні, мене це також бентежить. Тому що інша сторона, яка має можливість розшифрувати чорні скриньки може бути будь-яка, наприклад, Росія. Ми маємо наполягати на створенні міжнародної комісії за участі США, Канади, Швеції і України. Ми маємо право знати про все що відбулося з нашим літаком", - сказала нардеп.

Фріз підкреслила, що команда Зеленського повинна була попередити українських громадян про небезпеку перебування на території Ірану, Іраку і Перської затоки.

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"Після ліквідації генерала Сулеймані, українська влада мала дати попередження громадянам України і авіа-перевізникам про те, що небажано відвідувати цей район через загрозу життю та високий рівень небезпеки. Цього не було зроблено. Це лягає на плечі нашої влади, як відповідальність за невчасність повідомлення про небезпеку відвідування цього району", – підкреслила Фріз.

Парламентар висловила співчуття родинам загиблих та зазначила, що сподівається на встановлення причин цієї катастрофи та винних.