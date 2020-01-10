Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

За його словами, останки жертв авіакатастрофи в середу було відправлено в судово-медичну лабораторію для аналізу ДНК.

Алі Абедзаде додав, що частини українського літака були витягнуті з місця аварії та відвезені для розслідування.

"Великі і маленькі частини літака були зібрані й доставлені в ангар для реконструкції літака і розслідування причин аварії", - сказав Абедзаде.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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