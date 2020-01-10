Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити понад $80 млн українським компаніям за збитки після окупації Криму

"Федеральний суд Швейцарії залишив чинним рішення арбітражу в Женеві, який зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків, або близько $82,1 млн, 12-ти українським компаніям як компенсацію за збитки, завдані їм внаслідок конфіскації їхніх активів у Криму після окупації півострова Росією навесні 2014 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому ресурсом у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що два відповідні судові рішення були опубліковані в четвер - суд відхилив апеляції російської держави у зв'язку з рішеннями, ухваленими Міжнародним арбітражним судом у Женеві у квітні 2019 року. Наприклад, в одній з апеляцій Росія стверджувала, що женевський судовий орган не підходить для ухвалення рішення у цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму. Також Москва назвала непридатними аргументи українських фірм, які стверджували, що вони в цьому випадку підпадають під дію Угоди між Урядом РФ і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року. Згідно з цим документом, Україна і РФ не мають експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншої країни, без своєчасної виплати справедливої ​​компенсації.

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Ресурс зазначає, що в 2015 році до Постійної палати третейського суду в Гаазі за відшкодуванням збитків звернулися 12 українських компаній, зокрема "Укрнафта", що подала перший позов, та ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського. Палата призначила двох арбітрів, а ті обрали головою своєї групи Габріель Кауфманн-Колер із Женеви, тому розгляд перенесли до Швейцарії.