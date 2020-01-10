Конкурс на посади заступників глави ДБР відбудеться за участю міжнародних спостерігачів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

В ході зустрічі Венедіктова позначила низку викликів, які зараз стоять перед Бюро. Серед них - проведення аудиту роботи ДБР (в тому числі організаційно-функціонального), переведення в ДБР слідчих Генеральної прокуратури України, які займалися розслідуванням справ Майдану.

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Крім того, обговорювалося проведення конкурсу на заміщення посад першого заступника та заступників директора ДБР, невідкладний запуск роботи Ради громадського контролю при ДБР, формування дисциплінарної комісії Бюро, оперативних підрозділів та підвищення рівня роботи із зверненнями та прийомом громадян.