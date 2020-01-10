Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, становлять 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на жаль, загинув", - сказано в повідомленні.

Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події.

"Стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник зазнав множинних осколкових поранень та ще двоє - акубаротравм", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб

Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога.