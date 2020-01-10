Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс Генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також закликали утриматися від спекуляцій щодо досудового розслідування авіакатастрофи.

Читайте також: "Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України

"Ми закликаємо політиків, колишніх прокурорів без юридичної освіти та базових знань кримінального права та процесу утриматись від безсоромного піару на горі людей. Питання кваліфікації авіакатастрофи з точки зору кримінального права, визначення органу досудового розслідування, міжнародно-правова співпраця в цьому розслідуванні визначаються слідчими та прокурорами відповідно до закону та потреб слідства, а не пошуком миттєвої популярності, яка характерна для піар-політиків, далеких від юриспруденції", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.