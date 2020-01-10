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10.01.20 17:10

Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про мінування (оновлено)

Станція відновить роботу після завершення перевірки.

Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про мінування (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомляється.

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"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Метрополітен працює в звичайному режимі!" - повідомили пізніше в пресслужбі.

Станцію метро Майдан Незалежності відкрили після перевірки повідомлення про мінування 01

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