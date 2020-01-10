Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про мінування (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомляється.

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"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Метрополітен працює в звичайному режимі!" - повідомили пізніше в пресслужбі.