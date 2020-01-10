Помпео в кінці січня відвідає Україну, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський поінформував Помпео про хід розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

Помпео висловив співчуття від американського народу у зв'язку з трагедією. Також він повідомив про готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.

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"Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", – сказав Володимир Зеленський.

Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.