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10.01.20 16:36

МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ Російської Федерації повернуло без розгляду ноту протесту Україні з приводу неузгодженого візиту президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.

МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Про це повідомляється на сайті російського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 січня Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з неузгодженим візитом Путіна в окупований Крим.

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