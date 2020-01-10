В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде

Про це керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив у п'ятницю, 10 січня, в ефірі державного іранського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Абедзаде, експерти працюють у лабораторії в аеропорту Мерабад у Тегерані. Завданням дослідників є отримання збережених даних польоту і звуків, записаних у кабіні пілотів, зокрема останніх слів пілота літака.

Абедзаде запевнив, що Іран має технічні можливості для оцінки даних чорних ящиків, але зазначив, що з українською стороною було узгоджено за необхідності використовувати інше програмне забезпечення та закордонні прилади. Також не виключається можливість передати чорні ящики для оцінки в інші країни.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.