На Рівненщині від кашлюку померло немовля, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"Попри усі реанімаційні заходи місячне немовля від кашлюку врятувати не вдалося. Померлий хлопчик не був вакцинований за віком. Інші 5 дітей у сім’ї малюка не були щеплені проти кашлюку за відмовою батьків.

Результатами лабораторного дослідження підтверджено РНК Bordetella pertussis.

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Спеціалістами проведено епідрозслідування, обстежено 18 осіб, з них 13 дітей. У матері дитини виявлено Bordetella pertussis, клінічних ознак захворювання на кашлюк не було. Їй призначено відповідне лікування", - йдеться в повідомленні.

В Україні протягом 11 місяців 2019 року планово щеплено проти дифтерії, кашлюку та правця лише 74% дітей.