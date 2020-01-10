На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ задокументували, що директор одного з медичних коледжів регіону зажадав від керівника приватного підприємства хабар у розмірі 50 тисяч гривень. У таку суму він оцінив забезпечення укладення підрядного договору на виконання будівельних робіт загальною вартістю майже 300 тис. гривень.

Зловмисника затримали під час одержання частини хабаря в сумі 25 тис. гривень. Раніше задокументовано отримання посадовою особою першої частини хабаря в сумі 20 тис. гривень.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.