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10.01.20 17:26

На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ. ФОТО

У Вінницькій області співробітники СБУ затримали під час одержання хабаря директора медичного коледжу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ 01

Співробітники СБУ задокументували, що директор одного з медичних коледжів регіону зажадав від керівника приватного підприємства хабар у розмірі 50 тисяч гривень. У таку суму він оцінив забезпечення укладення підрядного договору на виконання будівельних робіт загальною вартістю майже 300 тис. гривень.

Зловмисника затримали під час одержання частини хабаря в сумі 25 тис. гривень. Раніше задокументовано отримання посадовою особою першої частини хабаря в сумі 20 тис. гривень.

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На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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