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10.01.20 17:35

Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ у Львівській області блокували діяльність угруповання, яке організувало контрабандне ввезення великих партій нарковмісних речовин із Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ 01

Зловмисники закуповували в одній із сусідніх країн прекурсори для виготовлення психотропів та їх збуту в Україні. За оперативною інформацією, щомісяця наркоторговці ввозили 300 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Синтезували психотропи в нарколабораторіях, розташованих у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни.

Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ 02

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Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ 03

Правоохоронці затримали одного із співорганізаторів контрабанди наркотиків на пропускному пункті "Грушів" під час спроби ввезення понад 100 тисяч наркомістких пігулок. Заборонений "товар" він приховав у технологічних порожнинах автомобіля. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони гривень.

Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ 04

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманому здійснено повідомлення про підозру.

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