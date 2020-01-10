Вірменія відхрестилася від планів запустити рейси до окупованого Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на "голову комітету" кримського парламенту з питань туризму, курортів та спорту Олексія Черняка про те, що авіакомпанія "Ікар" отримала відповідний дозвіл на здійснення рейсів Сімферополь-Єреван.

"Будь-яких обговорень з авіакомпанією не було, будь-яких заявок на рейси (Єреван-Сімферополь - ред) не було. Тому говорити про авіарейси зайве", - сказали в КЦА Вірменії.

Водночас у п'ятницю стало відомо, що міністерство транспорту РФ направило лист до міністерства закордонних справ Росії з проханням розглянути можливість відкриття авіарейсів між Кримом і Вірменією.

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"Мінтранс Росії направило лист до МЗС Росії з проханням розглянути це питання і в разі ухвалення позитивного рішення направити ноту до Вірменії", - повідомили в пресслужбі міністерства транспорту РФ.

Офіційні міжнародні рейси не здійснюються до Криму з 2014 року. Це пов'язано з санкціями, введеними після окупація півострова Росією. Аеропорт "Сімферополь" обслуговує зараз рейси тільки з містами держави-агресора.