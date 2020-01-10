В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

"Це абсурд", - сказав Хамід Баедінежад у відповідь на запитання журналіста про те, що іранські бульдозери розчистили місце катастрофи.

При цьому журналіст, який проводив розмові, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення.

Крім того, Баедінежад закликав не робити поспішних висновків щодо трагічної події і дочекатися результатів розслідування.

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Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.

На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.