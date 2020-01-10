Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Про це заявив у п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає причин не вірити даним, які ми отримали від різних країн-союзників НАТО. Вони висловили занепокоєння з приводу інформації, що вказує на те, що літак міг бути збитий іранськими системами протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг напередодні екстреного засідання ради ЄС на рівні глав МЗС.

Він додав, що "саме тому необхідне ретельне розслідування" і "співпраця з боку Ірану в цьому розслідуванні".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.