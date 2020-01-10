Від початку доби 10 січня ворог порушив перемир'я 6 разів, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі біля населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (19 хв), мінометів калібру 82 мм (4 міни) і гранатометів різних систем;
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм (4 міни) і гранатометів різних систем;
- поблизу Південного - з підствольного гранатомета.
1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.
Сьогодні, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".