Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.01.20 18:44

Від початку доби 10 січня ворог порушив перемир'я 6 разів, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 10 січня ворог порушив перемир'я 6 разів, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

Сьогодні, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100