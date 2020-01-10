У київський госпіталь прибув борт з пораненими, потрібні ліки і донорська кров, - волонтери

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Волонтер отметила: "Репост!!! До київського шпиталя з Харкова прибув дуже тяжкий борт з пораненими. Всі воїни з кулбовими та осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані, їх одразу везуть в реанімацію. Війна триває, з НР є вбиті та багато поранених. Учора вбили 23 річного воїна та поранено чотирьох!
Здати кров можна в центрі крові в самому шпиталі. Наши потреби не змінюються, це спорткостюми, куртки на виписку, тапки, футболки, мильноголільне, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти, на перекус. З ліків нам завжди потрібні дексалгін та кетанов в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі мої звіти дивіться на моїй сторінці. Ми сьомий рік перебуваємо на Госпітальна 18, відділення травматології, питання пишіть у приват.
Хто буде писати бруд, видалятиму одразу!! Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя".
Волонтер Наталя Воронкова у Фейсбуці зазначила: "Борт в госпіталь... 6-тий рік ми чуємо цю фразу... Початок 2020 року був не тихий: на фронті є втрати і є поранені. Ми знову зустрічаємо борт в госпіталі 10.01.2020 року. Є важкі. Потрібна буде наша допомога.
1. МЕДИКАМЕНТИ:
Актуальні потреби у ліках:
093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)
- Сердалуд -1 уп.
- Долобене гель.
- Неуробекс - 1 уп/30шт.
- Лірика 75мг - 3 уп.
- Гордокс - 5 амп.
- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.
- Милукант 10 мг - 1 уп.
- Детралекс 500мг -1 уп.
- Ксарелто 20 мг - 28 таб.
- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (від пролежнів)
- Лента тейп (прискорення реабілітації після механічних і інших пошкоджень м'язів, суглобів і сухожиль)
2. ДОПОМОГТИ В ПОБУТОВИХ ПИТАННЯХ:
063-863-06-31
Для важкопоранених :
- Вода питна негазована 0.5 чи 0.75 зі спортивною кришкою.
- Вологі серветки великі упаковки.
- Паперові рушники у рулонах.
- Поглинаючі пелюшки 60х90.
- Звичайні телефони та зарядки.
Одяг та взуття:
- Термобілизна.
- Куртки та олімпійки.
- Футболки, шорти та реглани.
- Спортивні костюми та спортивні штани.
- Гумові тапки 40-46 рр.
- Кросівки 41-45 рр.
- Великі сумки для виписки.
- Напоясні та через плече сумки.
- Чашки.
- Пластикові чашки.
Щоденні потреби:
- Гель для гоління, засоби після гоління.
- Гель для душа, мило.
- Одноразові станки для гоління.
- Зубна паста, та щітки.
- Дезодоранти.
- Пральний порошок (автомат), засоби для миття посуду, пакети для сміття 240 літрів.
- Кульки фасувальні приблизно 30×15, 20×10.
- Одноразовий посуд та маленькі одноразові судки для пакуваня.
- Одноразові пластикові стакани.
- Сигарети.
Продукти:
- Вода газована/негазована 1.5 л.
- Парова та домашня їжа.
- СІК.
- Фрукти, ягоди, овочі.
- Ковбаса, м'ясо сир.
- Молочні продукти (йогурт, творог, ряженка, кефір, молоко)
- Солодощі (цукерки, шоколад, печиво, зефір)
- Печиво з висівками та кунжутом.
- Розчинна кава, цукор (одноразові порціі та великі упаковки)
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ПОТРЕБИ ФРОНТУ:
- Протигрипозні препарати.
- М'які носилки - постійна потреба (ціна 300-400грн)
- Пульсоксиметри.
- Тонометри механічні.
- Надувні шини для евакуації поранених.
- Вакумний матрац для евакуації важкопоранених.
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1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Працюємо з 10:00 до 17:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 госп.потреби
2. Бульвар Верховної Ради, 21Б
Працюємо з 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія
3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)
Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01
ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія