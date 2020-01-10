У разі якщо український літак в Ірані було збито, ми вимагатимемо покарання винних і компенсації, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив під час брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не люблю відповідати на запитання, які починаються "що буде, якщо буде", але, безумовно, якщо вдасться довести, якщо ми доведемо, що цей літак було збито, безумовно, ми вимагатимемо не тільки притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації", - сказав Пристайко.

Міністр уточнив, що якщо з'ясується, що український літак було збито ракетою, Україна може вдатися до різних міжнародних процедур.

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"Існує план на той випадок, якщо ми дізнаємося, що була випущена ракета, яка збила наш літак. Є ціла юридична процедура, яку доведеться пройти. Є різні рівні до цього моменту. Це те, що ми розглядаємо прямо зараз. І навіть міжнародна коаліція з тих, хто бере участь - це вже механізм, який може бути використаний. Ми розглядаємо можливості ООН. Аналог MH-17, який загинув тут, над українською територією", - зазначив глава МЗС.

Пристайко додав, що до кінця розслідування українським авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти в Іран і Ірак.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.