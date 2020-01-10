Пристайко: Ми хочемо створити міжнародну коаліцію з розслідування причин аварії українського літака в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Пристайко заявив на брифінгу в Офісі президента України в п'ятницю.

"Ми хочемо встановити істину і для цього хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням. Я скоро говоритиму з усіма міністрами закордонних справ і сподіваюся, що ми зможемо досягти домовленості про створення міжнародного механізму, де кожна країна буде представлена, щоб мати абсолютно справедливе розслідування", - сказав він.

Водночас він зазначив, що не всі країни просять їх включити в процес розслідування авіакатастрофи. "Є ті нації, які розуміють, що вони можуть дати реальні знання і досвід. Наприклад, літак "Боїнг", тобто розслідування має робити компанія "Боїнг". Двигуни французькі і ми хочемо, щоб французи нам допомогли. Ми плануємо розмову з Макроном, прямо зараз відбувається ця робота", - сказав Пристайко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Крім того, глава МЗС повідомив, що не всі частини літака вдалося на даний момент зібрати.

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"Ангар, в якому зараз збирається і реконструюється корпус літака, міститься поблизу аеропорту, прямо в тому самому місці. Тіла є в різних лікарнях Тегерана, не всі частини вдалося зібрати... Обидва двигуни є, є певні дуже важливі частини для нас, які до цього часу не знайдено і не зібрано. Над цим працює, насамперед, іранська сторона", - сказав Пристайко.

Він також зазначив, що в даний час аналізується характер пошкоджень. "Є частини літака, які обпалені, і наші фахівці зараз визначають... Є ті частини, які потребують дуже детального вивчення. Наприклад, що стосується залишків хімікатів, які можуть бути, а можуть не бути вибуховими сумішами", - сказав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.