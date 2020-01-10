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10.01.20 20:21

Зеленський і прем'єр Грузії Гахарія по телефону обговорили ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією.

Зеленський і прем'єр Грузії Гахарія по телефону обговорили ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови очільник уряду Грузії заявив, що розділяє біль у зв’язку із загибеллю українських громадян у катастрофі літака авіакомпанії МАУ в іранському місті Тегерані та висловив співчуття близьким жертв трагедії.

 Гахарія запевнив президента, що Грузія готова надати Україні всю необхідну допомогу.

Зеленський наголосив, що головне нині – провести повне та об’єктивне розслідування причин трагедії, й українські експерти вже долучені до цього процесу.

"Ми відчуваємо вашу підтримку, Україна та Грузія завжди були пліч-о-пліч у складні моменти історії. У нас працюють фахівці, ми вже відправили літак з нашими найкращими спеціалістами в Іран та працюємо над тим, щоб розслідування було прозорим", – сказав глава держави.

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