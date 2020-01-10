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10.01.20 20:48

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році. ФОТОрепортаж

Лідер Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив 11 громадянам України пам'ятні медалі. У січні 1991 року вони активно захищали свободу і незалежність Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента Литви.

Церемонія нагородження відбулася в Президентському палаці у Вільнюсі. Громадяни Литви та України були нагороджені пам'ятними медалями до Дня захисників свободи 13 січня.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 01Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 02

"Навіть перед лицем найбільшої небезпеки Литва була не одна. Ми з великою повагою згадуємо тих, хто протестував і засуджував кровопролиття в інших країнах. Ми дякуємо тим, хто поділяв небезпеку з нашими захисниками свободи, збирав і перевозив підтримку за межі Литви, а деякі, як наші українські друзі, навіть присягли Литовській Республіці", - сказав Науседа.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 03

Сьогодні державні нагороди отримали 24 особи. Українці були удостоєні цієї нагороди вперше з 2002 року. Частина з них у січні 1991 року захищали Верховну Раду Литовської Республіки та інші важливі державні об'єкти.

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Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 04

13 січня 1991 радянська влада намагалася силою повалити владу Литви, яка оголосила 11 березня 1990 року незалежність від СРСР.

Під час захоплення радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинуло 14 осіб, більш ніж тисяча беззбройних людей постраждали.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 05

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 06
Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 07
Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 08

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