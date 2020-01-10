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10.01.20 21:14

До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони

10 січня в Київ прибув борт з пораненими українськими бійцями для подальшого лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий госпіталь"

До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Сьогодні  прибув борт із пораненими українськими бійцями.

Для подальшого лікування в Київ привезли дев'ятьох військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові.

Після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.

"Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості", - говориться в повідомленні.

Раніше, волонтер Юсупова повідомила, що пораненим, які прибули з Харкова, потрібні донорська кров, ліки і продукти.

До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони 01

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