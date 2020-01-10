До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Сьогодні прибув борт із пораненими українськими бійцями.
Для подальшого лікування в Київ привезли дев'ятьох військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові.
Після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.
"Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості", - говориться в повідомленні.
Раніше, волонтер Юсупова повідомила, що пораненим, які прибули з Харкова, потрібні донорська кров, ліки і продукти.