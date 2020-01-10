Влада Києва закликала мешканців столиці здавати ялинки в спеціальні утилізаційні пункти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У повідомленні наголошується: "Уже з 2 січня кияни можуть утилізувати новорічні дерева правильно, з користю для екології міста. Свої ялинки, сосни, смереки варто принести до 15 пунктів збору, що відкрилися у кожному районі столиці. Про це повідомив заступник начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Процес безвідходного виробництва представили на виробничій базі комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

"Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і використовують для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті. Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити і до 8 березня", – зазначив Олександр Савченко.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок

"Вже п’ятий рік поспіль підприємства, що входять у КО "Київзеленбуд", на початку січня відкривають пункти збору та утилізації новорічних дерев. Таким чином ми даємо змогу деревам, які прикрашають наші оселі у свята, бути корисними і після них. Можна виділити дві хвилі, коли наші пункти мають вдосталь роботи. Перша – збір хвойних дерев після завершення ялинкових базарів, тобто на початку січня. Наші підприємства вже забрали на утилізацію майже 7 000 дерев, які не розпродали до Нового року. Друга хвиля розпочинається після завершення новорічно-різдвяних свят, а саме після Водохреща, коли люди починають виносити ялинки з домівок", – розповів в.о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Варто зазначити, що у цьому році передбачено кошти на будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у Києві за рахунок коштів природоохоронного фонду.

"Київ продукує 120 тисяч тонн опалого листя щороку. Побудова спеціальної установки, яка дозволить отримати біогаз із рослинних решток поступово вирішить проблему з їх накопиченням і питанням утилізації. Біогаз є відновлювальною та стійко виробленою енергією. Серед усіх видів палива, біогаз володіє найменшим ефектом парникового газу та найкращою виробничою ефективністю", – додав Олександр Савченко.

Прес-служба також оприлюднила графік роботи і контакти пунктів прийому