Іран 11 січня оголосить свою версію катастрофи літака МАУ під Тегераном. Можливо, визнають, що було влучання ракетою через "людську помилку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN.

Як повідомляється, завтра представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ.

Зазначається, що завтра також буде названа головна версія авіакатстрофи українського літака, яку розглядають у Тегерані.

"Буде нарада, і після огляду первинних висновків буде опублікована причина аварії літака", - повідомили іранські чиновники.

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Як передає УНІАН, за даними видання Iran International, яке посилається на кілька джерел, Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737. Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета влучила в лайнер через людську помилку.

"Кілька джерел в Ірані повідомили Iran International, що група експертів в Ірані розслідує повідомлення про те, що через людську помилку ракета влучила в літак незабаром після зльоту з аеропорту Імама", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.