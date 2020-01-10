ДУСя не продовжила оренду приміщення Державній архітектурній бібліотеці ім. Заболотного і не запропонувала альтернативи

Як інформує Ценор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Заболотного в Фейсбуці.

У період 1944–1985 рр. бібліотека розміщувалась у Митрополичому будинку на території Національного заповідника "Софія Київська", з 1985 р. – у будівлі Гостиного двору на Контрактовій площі, 4. У зв’язку з реконструкцією Гостиного двору з дозволу Державного управління справами на початку жовтня 2013 р. бібліотеку повністю переміщено до окремо розташованої реконструйованої адміністративної будівлі площею 3038,4 м² на проспекті Перемоги, 50 на умовах оренди. Щороку контракт продовжувався на рік.

8 січня бібліотека отримала лист від Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про припинення терміну дії договору оренди у зв’язку з його закінченням. Бібліотека в цей же день повідомила про ситуацію Мінрегіон, якому підпорядковується. Мінрегіон звернувся листом про продовження терміну оренди до Державного управління справами, але отримав негативну відповідь. Після цього Мінрегіон звернувся листом до Президента України (відповіді поки що не отримано).

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Зазначається, що наразі немає іншого приміщення, куди б можна було перемістити бібліотеку. Згідно з чинним законодавством (ст. 27 ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу") забороняється переміщати бібліотеки "без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів".

У бібліотеці сподіваються на позитивне вирішення ситуації, а саме – продовження терміну дії договору оренди та в подальшому передачі цієї будівлі на баланс бібліотеки.

"В архітектурно-конструктивному плані будівля на проспекті Перемоги, 50 повністю відповідає сучасним вимогам функціонування бібліотечної установи та задовольняє соціокультурні потреби користувачів. Будівля відповідає всім технологічним потребам сучасної бібліотеки, де передбачено необхідні технічні системи, у т. ч. систему клімат-контролю, кондиціювання та вентиляції, що підтримують температурно-вологісний режим для збереження унікального бібліотечного фонду, зокрема раритетних видань XVI–XІX століть", - зазначається в заяві бібліотеки.

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного – єдина всеукраїнська галузева бібліотека загальнодержавного значення, що акумулює в своїх фондах 420,0 тис. примірників унікальної вітчизняної та світової літератури XVI–XXІ століть з питань будівництва, архітектури та суміжних галузей. Виконує функції всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру для мережі бібліотек підприємств будівельної галузі та житлово-комунальної сфери, а також галузевого депозитарію літератури з питань будівництва і архітектури.