Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані

Про це колишній Генпрокурор України Юрій Луценко заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора має зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт". І визначити, що, згідно з підслідністю, слідство вестиме СБУ. Поки ж, на жаль, зареєстроване провадження, яке розслідує Нацполіція - про порушення правил безпеки авіаподорожей", - сказав Луценко.

"Зрозуміло, що це - страусяча політика. Президент говорить, що у нього немає фактів. Але й бути не може, поки Офіс генпрокурора не зареєструє провадженння про теракт!" - додав він.

За словами ексглави ГПУ, без зареєстрованого провадження про теракт фактично неможлива подальша реакція держави.

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"Адже тільки після реєстрації провадження про теракт Офіс генерального прокурора може звернутися до своїх колег у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та інших зацікавлених країнах з питання створення спільної слідчої групи", - зазначив Луценко.

Колишній керівник ГПУ зазначив, що саме таким чином влада діяла, коли російські терористи в 2014 році збили над Донбасом Боїнг Малазійських авіаліній.

"На мій погляд, це треба робити негайно. І так само негайно президент має скликати Раду національної безпеки та оборони - для звіту силовиків", - підсумував Луценко.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.