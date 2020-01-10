Чиновника об'єднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За 7 тис. доларів заступник голови однієї з селищних об'єднаних територіальних громад пообіцяв позитивно вирішити земельне питання - виділення земельної ділянки для ведення комерційної діяльності.
Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування перевірятиметься причетність до цього злочину інших посадових і службових осіб ОТГ. Зараз у суді розглядається питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.