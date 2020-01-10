Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ колишній заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

Він вважає, що слабким місцем у реакції влади на крах лайнера стало "безпрецедентне сум'яття, пов'язане з відсутністю в країні президента".

"Тривала відсутність президента далеко від країни, яка перебуває у війні - це невиправдана і недозволена розкіш, яку не можна допускати з багатьох причин. Включно з питанням урядової комунікації, безпеки самого глави держави, а також оперативності його реакції на надзвичайні ситуації", - сказав Лубківський.

"І з етичної сторони, мені здається, що людина, яка вирішила стати президентом і взяла на себе мандат людської довіри на 5 років, має розуміти всі формальні й неписані політичні та етичні обмеження, які ця посада накладає", - додав він.

Читайте також: Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані

На думку ексзаступника міністра закордонних справ, Україна має вимагати від іранської сторони максимальної прозорості і доступності ходу розслідування, а з боку західних партнерів - залучити докази.

"Президенту слід вийти за рамки спілкування суто з "лояльними людьми". Потрібно залучити широке коло професіоналів, які є в країні і які мають значний досвід реакції на такі ситуації", - вважає Лубківський.

Він окремо зазначив, що варто ретельно дослідити можливий "російський фактор" у цій трагедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані

"А ось чого не варто робити, то це затягувати, нехтувати справою комунікації і допускати непрозорі або двозначні кроки, які могли б сіяти сумнів щодо будь-якої прихованої логіки в діях влади", - підсумував Лубківський.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.