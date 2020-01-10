Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Фахівцям із першої секунди було ясно: причиною авіакатастрофи не могли бути помилка екіпажу чи технічна несправність, це - результат зовнішнього втручання: ракета або вибухівка на борту", - сказав він.

За словами Омеляна, наша країна має чітко озвучити цю позицію. Україна повинна вимагати негайного початку роботи міжнародної комісії, повного доступу до переговорів диспетчерів, даних військових і цивільних локаторів, вмісту чорних скриньок і залишків літака.

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"Спільно із західними союзниками відпрацювати дані їхніх супутників і іншу доказову базу, узгодити спільну позицію. Наполягати на навмисному знищенні авіалайнера, ні про яку випадковість не йдеться, особливо з юридичної точки зору. Усунути від роботи української частини комісії російських агентів впливу, насамперед , Єрмака", - пропонує Омелян.

Крім того, на його думку, потрібно терміново допитати співробітників посольства України в Ірані. Це потрібно, щоб з'ясувати, хто, чому і як дав вказівку розмістити публічну заяву посольства про несправність двигуна і відсутність теракту на борту.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

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