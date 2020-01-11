Зеленський після краху лайнера не мав говорити телефоном із президентом Ірану Рухані, - Безсмертний

Таку думку Цензор.НЕТ висловив дипломат, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

"Вже зрозуміло, що світ - напередодні масштабного конфлікту. Що в таких умовах неприпустимо? Насамперед, дзвінки, які вже робив президент України то президенту Путіну, то президенту Рухані. Цим Володимир Зеленський робить не лише себе заручником цих розмов, рішень і обіцянок, а робить заручником український народ і державу", - сказав Безсмертний.

Дипломат вважає, що Україну "втягнули в ситуацію на Близькому Сході".

"Дивно й те, що в коридорах влади не розуміють, що за останні пів року слова "США" і "Україна", "Трамп" і "Україна" стали близнюками. Це помітили у всьому світі, зокрема і в Тегерані. Україна справді потрапила на перші шпальти світу через скандал-розслідування з Байденом. І це затьмарило світовий шум щодо втручання Кремля в президентські вибори в США", - додав Безсмертний.

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"Також політичне керівництво України не помічає, що вже тривалий час посольство Швейцарії в Ірані представляє інтереси США в Ірані, а посольство України в РФ діє", - зауважив він.

На думку Безсмертного, в такій ситуації центрами захисту національних інтересів України мають стати закордонні дипломатичні установи, найперше посольства і консульства. А з ними зараз не хоче мати справи навіть український бізнес за межами країни. Тому дипустанови через недофінансування змушені жебрати у бізнесу.

"З початком російської агресії особливо важливим є зміна в діяльності іноземних державних установ у сфері безпеки, оборони, військово-технічного співробітництва, взаємодії зі Службою зовнішньої розвідки СБУ, Міноборони", - додав Безсмертний.

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З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

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У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.