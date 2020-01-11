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11.01.20 00:05

У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція. ФОТО

У Києві в ДТП на вулиці Марини Цвєтаєвої загинув пішохід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 01

Близько 17:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці автомобіль збив пішохода.

У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 02

Правоохоронці опитали водія, а також свідків і очевидців події. Попередньо встановлено, що водій, який перебував за кермом автомобіля "КІА-РІО" скоїв наїзд на пішохода 1952 року народження, який переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся ще з двома автомобілями. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

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У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 03

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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