Правозахисники з "Репортерів без кордонів" стурбовані невідповідністю в доказах у справі Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в заяві організації.

"Репортери без кордонів занепокоєні невідповідностями в доказах, на основі яких українські чиновники заявляють про розкриття вбивства редактора новинного сайту Павла Шеремета в 2016 році, і закликають їх продовжувати розслідування і бути відкритішими, ніж вони є", - зазначили в організації.

Правозахисники зазначили, що Офіс генпрокурора не розкриває усіх доказів у справі, на основі яких підозрює у вбивстві військового і музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар, а також лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко.

"Необхідність дізнатися правду про вбивство Павла Шеремета є нагальною, тим паче, що в Україні сталося вбивство іншого журналіста в 2019 році", - підкреслили "Репортери без кордонів".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.