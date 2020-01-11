48 людей із 64 звільнених цивільних осіб з окупованих територій Донбасу залишаються в лікарні "Феофанія"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5 канал.

Десять колишніх полонених виписали ще 9 січня і 9 із них зараз перебувають у санаторії "Лісова поляна". Там вони продовжать реабілітацію. Зокрема, з ними працюватимуть психологи та стоматологи.

Медики прогнозують, що в суботу, 11 січня, можуть виписати з лікарні "Феофанія" ще близько десяти осіб. А поки трьох пацієнтів прооперували, ще двоє потребують операції. Лікарі кажуть, що оперативні втручання довготривалої реабілітації не вимагають.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.