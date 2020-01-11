Статті імпічменту Трампа можуть передати на розгляд Сенату наступного тижня, - спікерка палати представників Пелосі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Associated Press.

Пелосі заявила про це в п'ятницю, 10 січня, в листі своїм колегам по Демократичній партії.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що спікерка звернулася до глави Комітету Палати представників США з питань судочинства Джерольда Надлера з проханням підготувати до голосування резолюцію. У ній будуть визначені відповідальні за передачу статей імпічменту президента США в Сенат.

Слід додати, що конкретну дату голосування за резолюцію Пелосі в листі не оголосила.

Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.