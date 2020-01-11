Іран визнав, що збив літак МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив іранський телеканал Press TV.

"Український літак, який зазнав катастрофи раніше цього тижня поблизу Тегерана, слідував занадто близько до чутливого військового об'єкта і був збитий. Причиною є людський фактор", - цитує телеканал заяву генштабу ЗС Ірану.

У доповіді ЗС Ірану, витримки якої публікують іранські ЗМІ, зазначається, що група військових експертів, яка працювала незалежно від колег зі служби цивільної авіації, з'ясувала, що український літак був збитий у ситуації, коли іранські системи ППО перебували у стані підвищеної боєготовності у зв'язку з ризиком атак із боку США. Незадовго до катастрофи іранські військові помітили підвищену активність ВПС США поблизу Ірану. Вона була викликана іранським ракетним обстрілом баз в Іраку, на яких перебували американські військові.

Такі умови в доповіді названо "складними і напруженими". Український "Боїнг" незабаром після вильоту з Тегерана змінив курс. "При цьому він став повністю схожий (на іранських радарах. - Ред.) на ворожий літальний апарат, що наближався до важливого об'єкта Корпусу вартових Ісламської революції. За цих обставин через людську помилку і ненавмисно ціль було збито, що призвело до мученицької смерті наших дорогих співвітчизників, а також - іноземних громадян", - йдеться в доповіді.

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У ній також наголошується, що ВПС Ірану пообіцяли "звести до нуля ризик повторення таких катастроф. Для цього потрібно радикально змінити методи ведення операцій".

"Винний постане перед військовим трибуналом", - підкреслили автори документа.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав відповідальність Тегерана за катастрофу і висловив співчуття близьким загиблих.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування, проведеного ВПС: людський фактор в умовах кризи, викликаної авантюризмом США, призвів до катастрофи. Висловлюємо глибоке співчуття, приносимо вибачення і співчуття нашому народові, сім'ям усіх жертв та іншим постраждалим країнам", - написав міністр у твітері.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.