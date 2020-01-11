Іран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі українського лайнера

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу Збройних сил Ірану.

"У зв'язку з катастрофою літака літака Boeing-737 авіакомпанії "Українські міжнародні авіалінії" вранці в середу, 8 січня, після ракетного нападу на злочинну базу США й імовірного впливу військових дій на інцидент, Генеральний штаб Збройних сил негайно розглянув таку можливість і створив інспекційну групу технічних і експлуатаційних експертів, незалежну від державних авіакомпаній. Результати цілодобової експертизи цієї комісії надаються шановному народу Ірану.

1. У відповідь на погрози президента і військових командувачів злочинних США націлити велику кількість цілей на території Ісламської Республіки Іран в разі проведення контроперації та з огляду на безпрецедентне збільшення повітряного руху в регіоні Збройні сили Ісламської Республіки Іран реагують на можливі загрози. Їх було приведено в найвищий рівень боєготовності.

2. Упродовж годин після ракетних ударів присутність воєнних терористичниз сил США навколо Ірану зросла, надходили повідомлення про можливі повітряні удари, спрямовані на стратегічні центри країни, з'являлися сигнали на радарах, викликаючи чутливість на приладах, переважно комплексів ППО.

3. У таких критичних умовах літак МАУ відправляється з аеропорту Імама Хомейні і, виконуючи поворот, перебуває в безпосередній близькості від військової бази КСІР на висоті можливої ворожої цілі. Людська ненавмисна помилка спричинила удар по літаку, що, на жаль, призвело до мученицької смерті дорогих співвітчизників та загибелі низки іноземних громадян.

4. Штаб Збройних сил, висловлюючи співчуття сім'ям загиблих, запевняє, що після проведення відповідних ґрунтовних реформ буде унеможливлено повторення подібних інцидентів. Вся повинна покладється на організацію повітряного простору ЗС ІРІ, буде проведено необхідні судові дії.

5. Якнайшвидше відповідні органи в КСІР представлять детальні пояснення шановному народу.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.