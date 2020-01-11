Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу вранці.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

Але наполягаємо на цілковитому визнанні провини. Ми очікуємо від Ірану запевнень щодо готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень через дипломатичні канали.

Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати цілковитий доступ і взаємодію для встановлення справедливості", - написав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.