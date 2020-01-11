Яременко - послу Ірану: "Якось негарно виходить: визнаємо ненавмисне вбивство українців у заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Вчора посол Ірану в Україні на одному з телеканалів не знайшов кращого заняття, ніж емоційно аналізувати мої пости у ФБ.

Сподіваюся, що сьогодні шановний колега сходить у всі телеканали України, щоб вшанувати жертв і попросити вибачення у родин загиблих українців.

А то якось негарно виходить: визнаємо ненавмисне вбивство українців у заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною.

Одним словом, якщо послу Ірану потрібні інші поради, як краще і ефективніше провести час в Україні, готовий йому допомогти. Можу і постами у ФБ", - написав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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