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11.01.20 10:51

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян - не 63, а 57 осіб

Канадська влада уточнили кількість загиблих громадян своєї країни під час трагедії рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в Ірані - не 63, а 57 осіб.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян - не 63, а 57 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в п'ятницю заявив глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом на цьому рейсі було 138 пасажирів, які прямували в Канаду. З Києва, після прибуття з Тегерана, вони мали були вилетіти в Торонто.

Як повідомлялося, в четвер прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно зі свідченнями і даними розвідки, український літак в Ірані було збито зенітною ракетою. Чиновник зазначив, що це сталося, найімовірніше, випадково.

У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

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