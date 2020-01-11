Польоти українських літаків до Ірану й Іраку заборонено до кінця розслідування, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час пресбрифінгу в Офісі президента України в п'ятницю сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми до кінця розслідування заборонили нашим національним перевізникам здійснювати польоти в Іран та Ірак", - сказав він.

Водночас міністр пояснив, що ця заборона не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану, оскільки вони все ще можуть скористатися послугами інших авіаліній.

"Ми не можемо закрити небо над чужою територією. Ми можемо це зробити тільки над нашою, ми це називаємо забороною нашим авіалініям здійснювати польоти до цієї точки. Водночас це навіть не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану. Ми хотіли уникнути цієї помилки. З'являється безліч повідомлень, що Україна не дозволяє... Ми рекомендуємо зараз не здійснювати польотів. Якщо є необхідність, зокрема сімейна, людина бере і їде. Для цього є інші авіалінії, які літають спокійно до Тегерану", - пояснив Пристайко.

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Як повідомлялося, 9 грудня Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку після падіння літака Міжнародних авіаліній України (МАУ), повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Розпочинаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПАТ "Міжнародні авіалінії України". Також буде проведено додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

За його словами, ця заборона на перельоти розпочинається опівночі 9 січня 2020 року. Вона поширюється на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні.

Крім того, Гончарук повідомив, що вже розпочинається позапланова перевірка літаків Міжнародних авіаліній України.

У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

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