Ні на секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною кастрофи, - президент МАУ Дихне

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент МАУ Євген Дихне написав на сторінці у фейсбуці в суботу вранці.

"Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", - написав президент МАУ.

Він також подякував за підтримку тим, хто поділяв цю позицію. "Спасибі всім тим, хто думає та аналізує, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці та дівчата. Найкращі", - додав Дихне.

Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.