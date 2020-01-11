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11.01.20 12:06

Заява іранської влади підтвердила версію СБУ, що український літак був збитий ЗРК, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що іранська влада підтвердили першу версію СБУ щодо причин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752.

Заява іранської влади підтвердила версію СБУ, що український літак був збитий ЗРК, - Баканов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи - роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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