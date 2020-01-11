Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні "Боїнга"

Джерело в державній комісії розповіло Цензор.НЕТ про перебіг робіт:

"Вчора ми прослухали записи однієї чорної скриньки. У ній записано переговори пілотів із диспетчерським центром Тегерану. Стандартний радіообмін. Диспетчер дає команду вийти на ешелон 2500 метрів і прощається, командир корабля спокійно спілкується. Важливо було зрозуміти одне: жодних несправностей не було, екіпаж нічого не турбувало, диспетчер не попереджав про повітряну загрозу і про початок бойових дій. Після останньої команди запис обривається. Більше не було нічого. Жодних спроб вийти на зв'язок, жодних переговорів.

Найповніша інформація про політ має бути в другій чорній скринці. Але нам її обіцяли надати сьогодні, будемо дивитися вже разом із канадськими експертами. Вони прилетять зі своєю апаратурою.

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Ми взялися за відновлення фрагментів літака. Треба було визначити, як ці шматки металу, звалені у величезну купу, мають бути пов'язані між собою.

Інтрига зберігалася допізна. Річ у тому, що жодних пошкоджень на більшості деталей літака не було. Не було вибуху і пожежі ні в двигунах, ні на крилах. Не відкидаємо, що літак міг падати практично цілим. Не впадали в очі, на відміну від останків "Боїнга" МН-17, будь-які відразу помітні сліди ураження бойовими елементами на фюзеляжі і крилах. Багато пошкоджень на корпусі. Це результат падіння. Але після викладення всіх фрагментів літака стало очевидно, що не вистачає нижньої частини кабіни літака.

Серед уламків вдалося ідентифікувати фрагменти верхньої частини кабіни. І тут нарешті - знахідка. Приблизно о 22:00. На фрагменті кабіни ми виявили пробоїни вражаючих елементів бойової частини ракети, які прошили обшивку. Ми знайшли! У нас вперше з'явилися прямі докази в цій справі, які давали можливість довести, що стало причиною загибелі літака. Для нас це був переломний момент.

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Отже, ось що тепер ми розуміємо: російська зенітна ракета "Тор" вразила лайнер у нижню передню частину фюзеляжу, прямо під кабіною пілотів; пряме влучання - і кабіна спалахнула зсередини. Миттєво відключився транспондер літака, який подає сигнали про політ, миттєво зник зв'язок.

Наразі немає даних про те, чи одна, чи дві ракети заподіяли такі пошкодження. Не відкидаємо, що друга ракета також вразила фюзеляж знизу близько до першої. Але все це ще належить уточнити.

Ми продовжуємо роботу з викладення фрагментів літака до повного збору всіх уцілілих деталей.

Ми розраховуємо, що вже сьогодні отримаємо доступ до всіх даних об'єктивного контролю.

Щодо співпраці з іранськими колегами, то у нас складається враження, що ті, хто з нами контактує, щиро хочуть допомогти і самі розібратися, загалом проблем немає. Будемо сподіватися, що такий настрій і ділові контакти у нас збережуться і тепер".











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Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.